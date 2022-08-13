برشلونة يسجل 4 لاعبين من أصل 5 قبل الدوري.. ونجم سيء الحظ



برشلونة يسجل 4 لاعبين من أصل 5 قبل الدوري.. ونجم سيء الحظ
2022/08/13 | 10:09 - المصدر: المورد نيوز
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