2022/08/13 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وكيل الكاتب البريطاني: “الأنباء ليست جيدة، ورشدي قد يفقد على الأرجح إحدى عينيه، وتعرض كبده للطعن والتلف” تعرض الكاتب البريطاني، سلمان رشدي، الذي أصدر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله الخميني، فتوى بهدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد محاولة القتل..سلمان رشدي على جهاز الانعاش وقد يفقد إحدى عينيه المركز الخبري الوطني.

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