ميسي يغيب عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

2022/08/13 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن قائمة المرشحين الـ 30 لجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 في سابقة من نوعها منذ 16 عاماً، فيما يعتبر مهاجم ريال مدريد […]

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