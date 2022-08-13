بعد عملية جراحية لساعات.. سلمان رشدي على التنفس الاصطناعي

2022/08/13 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الروائي البريطاني، سلمان رشدي، الذي أصدر مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية، روح الله الخميني، فتوى بهدر دمه عام 1989 بسبب روايته "آيات شيطانيّة"، على جهاز التنفس الاصطناعي وبدا غير قادر على الكلام بعد ساعات من عملية جراحية جراء تعرضه للطعن في نيويورك، وفقا لوكالة رويترز.

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