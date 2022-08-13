الحصاد (12/8/2022)

2022/08/13 | 10:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة منها: اعتصامان مفتوحان للإطار التنسيقي والتيار الصدري في العراق.طهران تؤكد أن المقترحات الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني يمكن قبولها.

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