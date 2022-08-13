اعتصامان مفتوحان للإطار التنسيقي والتيار الصدري في العراق

2022/08/13 | 10:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الإطار التنسيقي اعتصاما مفتوحا قرب المنطقة الخضراء، وقال إن ذلك يأتي دفاعا عن الشرعية وللمطالبة بتشكيل حكومة جديدة.وتأتي هذه الخطوة مع دخول اعتصام التيار الصدري أسبوعه الثالث.

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