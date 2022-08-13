2022/08/13 | 11:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال وكيل أعمال سلمان رشدي إن “الأخبار ليست جيدة” بعد تعرض الكاتب للطعن أُثناء...

ظهرت المقالة سلمان رشدي يخضع للتنفس الاصطناعي وقد يفقد إحدى عينيه بعد تعرضه لإصابات خطيرة أولاً على المسلة.

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