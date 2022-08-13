أسعار صرف الدولار تسجل انخفاضا طفيفا في بغداد

2022/08/13 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وسجلت اسعار صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148550 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار ليوم الخميس الماضي 148600 دينار.

فيما شهدت اسعار البيع والشراء استقراراً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار.

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