بابل.. إصابة 3 اشخاص بنزاع عشائري ’دامٍ’ في منطقة الوردية

2022/08/13 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة 3 اشخاص بإطلاق نار في منطقة الوردية بمحافظة بابل.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، "أن نزاعا عشائريا حدث في منطقة الوردية أصيب على أثره 3 اشخاص، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل".

وتشهد اغلب المحافظات العراقية والجنوبية بالتحديد نزاعات عشائرية لم تعد عادية يمكن تجاوزها، بل تحولت إلى حروب دموية تستمر لعدة أيام".

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