حزب بارزاني يرهن المضي باجراء انتخابات مبكرة بشرطين

2022/08/13 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ اربيل

دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، المضي باجراء انتخابات مبكرة مشددا على عدم تكرار تجربة الانتخابات السابقة في العراق.

وذكر المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات جادة وضرورية وعاجلة لإجراء حوار مثمر وناجح على أساس مبادئ الدستور العراقي لإنقاذ البلاد من المأزق الحالي".

وأضاف أن "ذلك من أجل القيام بعملية الإصلاح والتغيير الحقيقي وتحسين الوضع الراهن في العراق"، مبيناً انه "يمكن الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة بعد أن تتفق الأطراف كافة وتعهد بالموافقة على النتائج النهائية للانتخابات كما هي وعدم تكرار تجربة الانتخابات السابقة في العراق".

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