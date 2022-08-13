السعودية تتيحُ تأديةَ

2022/08/13 | 11:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية …

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