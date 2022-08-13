كوبا تعلن إخماد حريق اندلع في أكبر مستودع للنفط

2022/08/13 | 11:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت كوبا إخماد الحريق الذي اندلع قبل أيام في مستودع للنفط غرب البلاد وأدى إلى مقتل شخصين وفقدان 14 آخرين وإصابة 132 شخصا.وأوضحت الرئاسة الكوبية ـ حسبما أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم السبت ـ أن حوالي 60 خبيرا في الطب الشرعي دخلوا …

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