اوبك: انتاج العراق من النفط ارتفع الى 4.496 يوميا

2022/08/13 | 11:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قررت منظمة أوبك زيادة إمدادات النفط لشهر تموز من سبع دول من بينها العراق، مشيرة الى أن انتاج العراق ارتفع الى 4,496 ملايين برميل يوميا.وارتفع إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في منظمة أوبك من النفط بنحو 216 ألف برميل يوميًا خلال شهر تموز الماضي، ليصل الى 28.896 مليون برميل يوميًا بدعم زيادة الإمدادات […]

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