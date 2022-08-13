2022/08/13 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قالت وزارة الدفاع التركية، إن سفينتين تحملان شحنات من الحبوب الأوكرانية، غادرتا ميناء تشورنومورسك اليوم السبت.وأضافت الوزارة التركية في بيانها: “غادرت السفينة FULMAR S التي تحمل علم بربادوس وتنقل 12000 طن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا: ابحار سفينتين محملتين بالحبوب الاوكرانية من ميناء تشورنومورسيك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا: ابحار سفينتين محملتين بالحبوب الاوكرانية من ميناء تشورنومورسيك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا: ابحار سفينتين محملتين بالحبوب الاوكرانية من ميناء تشورنومورسيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).