2022/08/13 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت شرطة نيويورك، اليوم السبت ، عن هوية المتهم بمحاولة الاعتداء على الروائي ‏البريطاني من أصول هندية، سلمان رشدي، مؤلف رواية “آيات ‏شيطانية”، بعد ساعات من اعتقاله.‏ هو الشاب هادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة نيويورك تكشف هوية منفذ الاعتداء على الروائي سلمان رشدي المركز الخبري الوطني.

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