استطلاع أمريكي: الصين تتقدم على الولايات المتحدة من حيث الشعبية في العراق والدول العربية

2022/08/13 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين يوم الجمعة إنه لم يفاجأ برؤية استطلاع يظهر أن الصين تحظى بشعبية أكبر من الولايات المتحدة بين شعوب الدول العربية ، حيث كانت الصين دائمًا صديقًا مخلصًا وموثوقًا لهم.

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية في 10 أغسطس أن الباروميتر العربي ، وهي شبكة بحثية غير حزبية مقرها جامعة برينستون في الولايات المتحدة ، أجرت استطلاعات للرأي في الفترة من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2022 في دول من بينها العراق والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين وتونس.



والسودان.



أظهرت النتيجة أن الناس في الدول العربية لديهم آراء إيجابية حول الصين أكثر من الولايات المتحدة.

قال مايكل روبينز ، المدير والباحث الرئيسي المشارك في Arab Barometer: "من خلال مبادرة الحزام والطريق (BRI) ، زادت الصين مستويات المشاركة الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة".

تتبع الصين دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، وتلتزم بمبدأ الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.



قال وانغ إن الصين لعبت دائما دورا بناء في العالم العربي.

وقال وانغ إننا لا نسعى أبدًا لتحقيق مصالح جيوسياسية لأنفسنا ، وليس لدينا أي نية لملء ما يسمى بـ "فراغ السلطة".

قال وانغ إن الصين تدعم الدول العربية والدول الأخرى في الشرق الأوسط في معالجة قضايا الأمن الإقليمي من خلال التضامن والتنسيق ، وتدعم شعوب المنطقة في استكشاف مسار التنمية الخاص بهم بشكل مستقل.

وقال وانغ إن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لدعم التنمية الوطنية وتنشيط بعضهما البعض ، وحماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بشكل مشترك ، وتعزيز التعاون العملي بشكل مطرد في مختلف المجالات.



وأشار وانغ إلى أن هذا يمكن أن يعود بالفائدة على الشعبين الصيني والعربي بينما يدافع أيضًا عن التعددية الحقيقية والعدالة والإنصاف الدوليين.

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