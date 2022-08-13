تتضمن ثقافتهم وتقاليدهم.. طالبان كنديان يطوران بوابة الكترونية متخصصة بـ

2022/08/13 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

أعلنت كلية ألجونكوين الكندية والمتخصصة بالفنون التطبيقية والتكنولوجيا إن مجموعة من طلابها طوروا بوابة الكترونية مختصة بالابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون في العراق ابان سيطرة عناصر داعش على أجزاء من البلاد عام 2014.

وذكرت الكلية في تقرير عبر موقعها الالكتروني ترجمته "الاقتصاد نيوز" إن "الطلاب في برنامج الدراسات متعددة التخصصات وبرنامج التصميم المرتكز على الإنسان في كلية ألجونكوين صمموا إطارًا لبوابة موارد عبر الإنترنت تصنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الإيزيدي، فضلاً عن ثقافتهم وتقاليدهم".

وأضافت، أن "المشروع يعد واحدًا من العديد من المشاريع التي تم تقديمها إلى معرض RE / ACTION 12 أغسطس، حيث عرض الطلاب أحدث الأبحاث التطبيقية لجمهور من الزملاء وأعضاء هيئة التدريس والشركاء من المجتمع".

وأوضحت أن "الباحثين Anne Millar و Benjamin Varghese أجروا بحثًا بالشراكة مع Yazidi Legal Network، لتصور الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه البوابة وقاموا بتطوير إطار عمل ضمن نطاق المشروع، ستكون النتائج التي توصلوا إليها بمثابة إثبات لمفهوم إنشاء قاعدة بيانات عن الجرائم ضد الأيزيديين لمختلف مجموعات المستخدمين، بما في ذلك محامي حقوق الإنسان والأكاديميين والعاملين في المجال الإنساني والأيزيديين أنفسهم".

وأشارت الى أن "البوابة ستأخذ شكل بوابة قائمة على محرك البحث مع ترجمة مضمنة، وإمكانيات تصفية وبحث متقدمة، وتجربة مخصصة بناءً على نوع المستخدم، والقدرة على حفظ المعلومات ومشاركتها بسهولة وإمكانيات للمستخدمين لتقديم ملاحظات مفيدة حول الموارد و البوابة نفسها.



بالنسبة للأيزيديين ، يمكن أن يكون مكانًا لتوثيق تاريخهم وتقاليدهم".

قال فارغيز: "بما أن الأيزيديين منتشرون الآن في جميع أنحاء العالم ، يمكن أن تكون البوابة مكانًا لمشاركة قصصهم وثقافتهم وتاريخهم".



"نظرًا لأن اليزيديين ينتقلون من ثقافة شفهية إلى ثقافة مكتوبة بدرجة أكبر ، فسيكون لديهم مكان لأنفسهم ليتمكنوا من مشاركة الملفات الصوتية ومقاطع الفيديو والأغاني."

قال ميلار: "لقد تمكنا من تحديد البيانات الوصفية الإضافية التي ستكون ضرورية لدمجها لتمكين مجموعات المستخدمين المختلفة من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها بسهولة وبسرعة".

واعترفت كندا رسميًا بالإبادة الجماعية للشعب اليزيدي على يد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف أيضًا باسم داعش.



وفقًا لهيئة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، أعيد توطين أكثر من 1400 من الايزيديين الناجين من داعش في كندا اعتبارًا من يناير 2021.

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