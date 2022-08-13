العراق انتج أقل من حصته النفطية في تموز بـ2%.. خسارة تقدر بأكثر من ربع مليار دولار

2022/08/13 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: خاص

تضاربت الارقام بشأن انتاج العراق المتحقق من النفط في شهر تموز، حيث ادعت وزارة النفط العراقية تحقيق انتاج اكبر من الحصة المحددة من اوبك، الا ان جداول اوبك اظهرت ان العراق انتج اقل من حصته المحددة بـ2%.

وبلغت حصة العراق الانتاجية وفق اوبك لشهر تموز الماضي، 4.580 مليون برميل يوميًا، ونقلت قبل ايام وسائل اعلام عالمية مختصة عن شركة سومو ان العراق ضخ 4.584 مليون برميل يوميًا اي اكثر من حصة العراق المحددة بـ4 الاف برميل يوميًا.

الا ان التقرير الشهري لأوبك أظهر عكس الارقام التي ادعتها سومو، وبانتاج اقل بـ2% من حصة العراق في تموز.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، فإن “الزيادات الأكبر جاءت من السعودية إذ ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 158 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 10.714 ملايين برميل يوميًا، تليها الإمارات مسجلة زيادة قدرها 48 ألف برميل يوميا، ومن ثم الكويت مسجلا زيادة قدرها 47 ألف برميل يوميا”.

وتابع ان “العراق زاد إنتاجه بمقدار 30 ألف برميل يوميا ليصل الى 4,496 ملايين برميل يوميا”، مبينة ان “الزيادة في انتاج العراق النفطي ارتفع بمقدار 447 ألف برميل يوميا عن نفس الفترة من عام 2021”.

وبينما انتج العراق 4.496 مليون برميل يوميًا، فهذا يعني ان العراق انتج اقل من حصته المحددة من اوبك في تموز بنحو 84 الف برميل يوميًا، اي اقل بـ2% من حصته المتاحة.

وبفقدان 84 الف برميل يوميًا في تموز، هذا يعني فقدان اكثر من 2.6 مليون برميل يوميًا خلال تموز، وبمعدل سعر يفوق الـ100 دولار للبرميل، يعني ان العراق خسر اكثر من ربع مليار دولار نتيجة عدم قدرته على تحقيق الانتاج المحدد وفقك اوبك.

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