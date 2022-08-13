2022/08/13 | 11:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، أنه يمكن إجراء انتخابات مبكرة بعد التعهد بالموافقة على نتائجها.

وذكر بيان للمكتب، “ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات جادة وضرورية وعاجلة لإجراء حوار مثمر وناجح على أساس مبادئ الدستور العراقي لإنقاذ البلاد من المأزق الحالي”.

وأوضح: “لذلك ومن أجل القيام بعملية الإصلاح والتغيير الحقيقي وتحسين الوضع الراهن في العراق يمكن الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة بعد أن تتفق الأطراف كافة وتعهد بالموافقة على النتائج النهائية للانتخابات كما هي وعدم تكرار تجربة الانتخابات السابقة في العراق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: يمكن إجراء انتخابات مبكرة بعد التعهد بالموافقة على نتائجها) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني: يمكن إجراء انتخابات مبكرة بعد التعهد بالموافقة على نتائجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).