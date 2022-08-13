3 تغييرات “جذرية” لاختيار صاحب الكرة الذهبية

2022/08/13 | 11:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد جائزة الكرة الذهبية، الجائزة الأرفع لتكريم أفضل لاعب في كرة القدم، تغييرات جديدة على قوانينها، سيتم تطبيقها لأول مرة في نسخة 2022.

التغيير الأول هو موعد الجائزة، حيث كانت في السابق تمنح في شهر يناير من كل عام، وتكرم أفضل لاعب خلال العام الذي قبله، ولكن هذا الأمر شهد تغييرا جذريا.

موعد الجائزة الجديد أصبح أكتوبر، ولن يقيم اللاعبين خلال العام، بل خلال الموسم المنصرم 2021-2022، لتصبح جائزة موسمية، عوضا عن جائزة سنوية

لذلك فأن تقييم اللاعبين سيكون من أغسطس 2021 حتى أغسطس 2022، وهي فترة الموسم الكروي في أوروبا، بالإضافة لفترة الصيف التي قد تشهد بطولات قارية.

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