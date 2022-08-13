2022/08/13 | 11:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مقرب من الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن كواليس مفاوضات اتحاد الكرة مع المدربين الاجانب لقيادة المنتخب الوطني.وقال مصدر في الاتحاد لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم، استقر على ثلاثة مدربين لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، حيث يفاضل بين (اسباني وبرتغالي وبلجيكي)”.وأضاف أن “اتحاد الكرة بصدد حسم تسمية […]

ظهرت المقالة ليس مورينو..



مدرب المنتخب الوطني الجديد “إسباني” بنسبة 80% أولاً على ايرث نيوز.

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