فرص العثور عليه 1 في الـ30 مليون.. حوض أسماك يستضيف كركندًا برتقاليّا نادرًا.. كيف حصل عليه؟

2022/08/13 | 11:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر أحد المطاعم على كركند برتقالي نادر داخل طلبية من سرطاناتِ البحر، الأسبوع الماضي! إنّ فرص العثور على هذا المخلوق النادر تعادل 1 في الـ30 مليون.تمّ التبرّع بالكركند إلى حوض ريبلي للأسماك، حيث يقيم الآن.

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