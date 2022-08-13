المستقلون يطلقون مبادرة من 6 نقاط

2022/08/13 | 11:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قدم النواب المستقلون، اليوم السبت، مبادرة جديدة تؤكد على تشكيل النواب المستقلين والأحزاب الناشئة الكتلة النيابية الأكثر عددا تمهيدا لتكليف مرشح مستقل لمنصب رئيس الوزراء.

وتتكون مبادرة المستقلين من ست فقرات بينها تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وأخرى لمراجعة القرارات التي اصدرتها حكومة تصريف الأعمال.

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