2022/08/13 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني هنأت صحيفة “كيهان” اليومية الإيرانيّة المحافظة، السبت، الرجل الذي طعن في ولاية نيويورك الكاتب البريطاني المعروف عالمياً سلمان رشدي مؤلف كتاب “آيات شيطانية” الذي صدرت بحقه فتوى منذ أكثر من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة إيرانية بشأن طعن سلمان رشدي: لنقبل يد من مزق رقبة عدو الله بسكين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة إيرانية بشأن طعن سلمان رشدي: لنقبل يد من مزق رقبة عدو الله بسكين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة إيرانية بشأن طعن سلمان رشدي: لنقبل يد من مزق رقبة عدو الله بسكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).