علي التميمي: تجاوز المدد واخفاق المؤسسات الدستورية يجيز للمحكمة الاتحادية حل البرلمان

2022/08/13 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد الخبير القانوني علي التميمي , اليوم السبت , ان تجاوز المدد الدستورية واخفاق المؤسسات الدستورية ومنها البرلمان يجيز للمحكمة الاتحادية حل البرلمان, مبينا أن المبادئ العامة الواردة في القانون المدني تؤكد […]

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