كريم حمادي رئيساً لنادي الكرخ العراقي

2022/08/13 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز كريم حمادي برئاسة الهيئة الإدارية لنادي الكرخ الرياضي العراقي في الانتخابات التي جرت في مقر النادي بالعاصمة بغداد.وجاء فوز حمادي بعد أن قرر رئيس النادي السابق شرار حيدر عدم الترشح للانتخابات في دورة جديدة.وحصل حمادي على 101 صوت من أصل 105 أصوات، وجاء بعده رشيد قيس وحصل على 94 صوتاً، ثم تلاه محمد إبراهيم بـ 93 صوتاً، وعبد المجيد رشيد ونال 84 صوتاً، وحيدر علي الذي حصل على 81 صوتاً، وأخيراً محمود عباس الذي تمكن من جمع 69 صوتاً.الرئيس الجديد للنادي، هو لاعب سابق في فريق الكرخ لكرة اليد، وكذلك في المنتخب العراقي، فضلاً عن ذلك هو إعلامي معروف في العراق.ويعد نادي الكرخ من أهم الأندية الرياضية في العراق، حيث يمتلك بنية تحتية جيدة، وتمارس فيه العديد من الألعاب الرياضية أهمها كرة القدم، ويشارك فريق الكرخ في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وقد حصل في الموسم الماضي على كأس العراق.

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