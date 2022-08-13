النجف: القبض على 400 تاجر مخدرات خلال 6 اشهر من سنة 2022

2022/08/13 | 12:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انحسرت هذه الجريمة بشكل كبير.

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