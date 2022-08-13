التيار والاطار والمدني.. ثلاثة مواقع واتجاهات مختلفة تنذر بازمة سياسية او انفراجة نهائية

2022/08/13 | 12:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صعدت القوى السياسية من موقفها بعد زج الشارع وتوسع عملها الاحتجاجي بشكل لافت من مساء امس الجمعة حيث وصل التيار الصدري لاعلان التظاهر في 8 محافظات، فيما نصب انصار الاطار التنسيقي الخيام واعلنوا الاعتصام المفتوح، في وقت انهى التيار المدني تظاهراته في ساحة الفردوس، وسط توقعات بفتح جبهة جديدة من الصراع والذهاب نحو كردستان […]

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