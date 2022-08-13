الاطار يتسلم رسائل من قوى سياسية تدعم تشكيل الحكومة

2022/08/13 | 12:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف القيادي في الإطار التنسيقي، تركي جدعان، السبت، 13 آب، 2022، عن رسائل مهمة...

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