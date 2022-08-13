2022/08/13 | 12:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت وثائق وخرائط، 08/10/2022، عن وجود شبهات فساد كبيرة بمشروع تحلية مياه البصرة في...

ظهرت المقالة النهب يضيّع القرض الياباني لمشروع تحلية مياه البصرة أولاً على المسلة.

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