الأزمة السياسية العراقية وتأثيرها على حياة المواطن

2022/08/13 | 12:16 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزداد الأزمة السياسية العراقية تعقيدا بمرور كل يوم، وذلك مع إصرار طرفيها التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى على التمسك بمواقفهما دون إبداء أدنى رغبة في التوصل إلى حل توافقي.

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