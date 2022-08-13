2022/08/13 | 12:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توصلت دراسة أجريت حديثا إلى أن معظم المرضى المصابين بفيروس كورونا استعادوا حاسة الشم في غضون عامين وفقا لما جاء في صحيفة إكسبريس.وسعت الدراسة الجديدة التي أجراها باحثون من إيطاليا والمملكة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متى تعود حاسة الشم لمرضى كورونا؟..



دراسة تجيب المركز الخبري الوطني.

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