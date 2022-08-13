العراق يشارك في البطولة الدولية لتنس الطاولة في السعودية

2022/08/13 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع يشارك المنتخب الوطني العراقي لتنس الطاولة البارالمبي في البطولة الدولية المقرر اجرائها في السعودية للمدة من الرابع عشر الى الحادي والعشرين من شهر أيلول المقبل.وقال النائب الأول لرئيس اللجنة البارالمبية العراقية سمير الكردي لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم السبت أن " البطولة تعد تأهيلية لبطولة كأس العالم وكذلك للدورة البارالمبية في باريس 2024 ".وأضاف الكردي أن " المنتخب العراقي للرجال وللنساء يمتلك خاصية التفوق على لاعبي غرب آسيا ،وكذلك الدول العربية ،ويحتل الصدارة بتميز "،موضحاً أن "الاتحاد البارالمبي الدولي لتنس الطاولة يعد اللاعب منتظر فاروق واللاعبة رسل فاضل من المتميزين باللعبة لمستواهما الباهر لعام 2022".وأكد أن "المشاركة في بطولة السعودية تعد مهمة جداً لاسيما أن المتنافسين فيها يسعون الى حصد النقاط لضمان التأهل للدورة البارالمبية المقبلة في باريس".

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