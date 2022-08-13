رئيس اركان الجيش يصل الى كركوك.. هذا الهدف!

2022/08/13 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

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وصل رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير يارالله الى كركوك ، وزار المقر المتقدم فيها ، والتقى قائده الفريق علي الفريجي لبحث انتشار القطعات الامنية ومحاربة داعش في المحافظة .

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