القبض على سبعة عشر متسللا حاولوا اجتياز الحدود العراقية السورية

2022/08/13 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

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القت قوات قيادة حرس الحدود القبض على سبعة عشر متسللاً ، بينهم اثنان اجنبيان ، حاولوا اجتياز الحدود العراقية السورية.

وذكر بيان لقيادة حرس الحدود :” ان قوة من اللواء التاسع عشر القت القبض على خمسة عشر متسللا عراقيا خلال اربع محاولات تسلل، بكمائن محكمة في نينوى ، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة “.

واضاف :” ان قوة من اللواء ذاته القت القبض على متسللين اجنبيين خلال محاولتهما اجتياز الحدود في نينوى “.

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