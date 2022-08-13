الحشد يعلن انطلاق عملية في محيط بحيرة حمرين

2022/08/13 | 13:03 - المصدر: وكالة خبر

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أعلن القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، السبت، عن انطلاق عملية امنية في محيط بحيرة حمرين الشرقي.

وقال العزاوي ان” قوة امنية مشتركة انطلقت في عملية امنية محدودة الاهداف في الجزء الشرقي من بحيرة حمرين(65كم شمال شرق بعقوبة) والذي جرى استهدافه من قبل مدفعية الفرقة الاولى للجيش العراقي بالقصف المدفعي بعد رصد تحركات مشبوهه لخلايا داعش الارهابي”.

واضاف ،ان” العملية تأتي من اجل رصد مكان القصف بعد ورود معلومات بانه هناك خسائر بشرية ومادية في صفوف داعش الارهابي”.

وكانت مدفعية الفرقة الاولى للجيش العراقي قصفت 4 اهداف داعشية في محيط بحيرة حمرين الشرقي في ساعة متاخرة من مساء يوم امس بعد رصد تحركات مشبوهة.

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