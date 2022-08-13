ردا على استفزازات الصين.. أميركا تعزز التجارة مع تايوان

2022/08/13 | 13:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستعزز مبادلاتها التجارية مع تايوان وتؤكد على حقها في التحرك بحرية جوا وبحرا في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ردا على السلوك "الاستفزازي" لبكين.

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