2022/08/13 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تتسلم مبالغ الفروقات المالية للمحاضرين والاداريين (وثيقة) – عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تتسلم مبالغ الفروقات المالية للمحاضرين والاداريين (وثيقة) – عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تتسلم مبالغ الفروقات المالية للمحاضرين والاداريين (وثيقة) – عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).