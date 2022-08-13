إلغاء نحو 65 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار “ميري”

2022/08/13 | 13:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كي”، اليوم السبت، أنه تم إلغاء 65 رحلة جوية في اليابان بسبب قرب إعصار “ميري”.ووفقا للتقرير، عانت 400 أسرة من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شيزوكا اليابانية، التي من المتوقع أن يضربها الإعصار في الساعات المقبلة.كما أُلغيت العبّارات في محافظات كاناغاوا وتشيبا وإيباراكي.وطلبت […]

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