2022/08/13 | 13:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء بولاية يوتا، ما ُيعتقد أنّها آثار أقدام تعود لـ12 ألف عام، ما برحت محفوظة في مجرى نهر يوتا.وعثر عالِمَين بالصدفة، على 88 بصمة متحجرة لأقدام أطفال بالغين حفاة، في دراسة غير متصلة بمنطقة الاختبار والتدريب في ولاية يوتا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد آثار أقدام عمرها 12 ألف عام في صحراء يوتا.. لمن تعود؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد آثار أقدام عمرها 12 ألف عام في صحراء يوتا.. لمن تعود؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).