الاتحاد: لن نقبل بإقامة انتخابات كردستان بوضعها الحالي

2022/08/13 | 13:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، السبت، أن حزبه لن يقبل بإقامة انتخابات اقليم كردستان العراق بوضعها الحالي.وقال فقي في حديث لوكالة /المعلومة/ إنه “في حال لم يتم تعديل قانون الانتخابات وانتخاب مفوضية جديدة، فلن نقبل بإقامة الانتخابات بوضعها الحالي، لآن المستفيد هو الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني يريد […]

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