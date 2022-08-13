الحزب الديمقراطي الكُردستاني : على جميع القيادات العراقية الإرتقاء الى مستوى المسؤولية لانقاذ الوطن

2022/08/13 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن قلقه البالغ إزاء الازمة السياسية المستفحلة التي يمر بها العراق .فمنذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في اكتوبر ٢٠٢١ وما أعقبها من تعقيدات وتدخلات للحيلولة دون تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية المعتمدة في نظامنا السياسي بحيث أوصلت البلاد الى هذا الانسداد الخانق .

وبناء على ذلك نشعر بأنه على جميع القيادات العراقية الإرتقاء الى مستوى المسؤولية لانقاذ الوطن من مخاطر وجودية داهمة .



ولذا ندعو جميع الاطراف الى حوار بناء لاتخاذ الخطوات الضرورية لإصلاح الوضع وفق السياقات الدستورية ووفق مخرجات الحوار البناء.



ولتحقيق عملية الاصلاح والتغير يمكن الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة ولكن قبل ذلك يجب أن يتعهد جميع المشاركين فيها بقبول النتائج النهائية كما هي وأن لاتتكرر تجربة الانتخابات الماضية .

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