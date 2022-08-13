15 ألف طن جديدة من الحبوب تغادر أوكرانيا على متن سفينتين

2022/08/13 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين غادرتا من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، السبت، وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 16.وأضافت أن فولمار إس التي ترفع علم بربادوس غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة متوجهة إلى إقليم إسكندرون بجنوب تركيا.



وغادرت السفينة ثو التي ترفع علم جزر مارشال من نفس الميناء وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملة 3000 طن من بذور دوار الشمس.وقالت الوزارة إن سفينة أخرى ستغادر من تركيا اليوم السبت متوجهة إلى أوكرانيا لشراء الحبوب

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