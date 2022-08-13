2022/08/13 | 13:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jyEG_q4HDP8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عسر الهظم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عسر الهظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).