العراق: ايران قطعت مياه نهر الكارون دون الاخذ بالنظر مصالح العراق

2022/08/13 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الموارد المائية العراقي،

مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، أن

إيران أقامت سداً وقطعت مياه نهر

الكارون من دون الاخذ بالنظر مصالح

العراق.





وقال الحمداني، خلال زيارته للبصرة:

"تمت المباشرة بمد

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