وكيل اعماله :سلمان رشدي قد يفقد احدى عينيه

2022/08/13 | 14:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وكيل أعمال سلمان رشدي إن الكاتب

سيفقد على الأرجح إحدى عينيه، ويعاني من

قطع الأعصاب في ذراعه وتلف في كبده بعد

تعرضه للطعن يوم الجمعة.

وأضاف الوكيل أندرو ويلي في بيان أن

رشدي وضع على جهاز التنفس ال

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