2022/08/13 | 14:11 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتسلّم 50 عنصراً من معتقلي "داعش" في سجون "قسد") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتسلّم 50 عنصراً من معتقلي "داعش" في سجون "قسد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).