تتجسس على قوات الأمن.. اعتقال شبكة تهريب قرب منفذ زرباطية الحدودي

2022/08/13 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

القت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، القبض على شبكة تهريب بالقرب من منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.

وأكد بيان هيأة المنافذ الحدودية الذي تلقت ( بغداد اليوم ) نسخة منه، أنه "استنادا لمعلومات خاصة بهيأة المنافذ الحدودية ومن خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية بمحافظة واسط تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يمارسون عمليات تهريب عبر الشريط الحدودي قرب منفذ زرباطية"، مبينة انها "ضبطت بحوزتهم اجهزة موبايل تحتوي على مقاطع صوتية ورسائل نصية مع شبكات تهريب اجنبية بالاضافة الى مقاطع فيديو لرصد مواقع قطعات قواتنا الامنية،تمت عملية الضبط بعد استحصال الموافقة من قاضي تحقيق بدرة المحترم"

وأشار البيان الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وأحالة المتهمين إلى قسم مكافحة اجرام واسط وعرضت الكيفية امام انظار السيد قاضي التحقيق ولاهمية الموضوع قرر سيادته توقيف المتهمين الثلاثة وتشكيل لجنه امنيه مشتركه للتحقيق معهم ومواجهتهم بالادلة المتوفره لغرض الوصول الى الحقيقه وتفاصيل عمليات التهريب التي تمت من قبلهم".

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