الكرم العراقي واقتحام الدوائر الحكومية.. نقيضان يجتمعان في مجلس النواب

2022/08/13 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف مصدر مسؤول من تظاهرات المنطقة الخضراء ببغداد، اليوم السبت، عن الجهة التي أمرت بادخال الماشية والابل الى محيط مبنى مجلس النواب.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع تناقلت عشرات الصور عن وجود ماشية وابل تم وضعها في حدائق جانبية قرب مبنى مجلس النواب"، مؤكداً ان "البعض تكهن بان الامر مدبر ومقصود ويحمل رسائل سياسية باتجاهات مختلفة".واضاف، ان "ما حدث فعل عفوي من قبل البعض وجميع من جلب الماشية والابل هم متبرعون من اطياف وعشائر لدعم التظاهرات من خلال تأمين الطعام لهم مع الاشارة الى التظاهرات جاءت في محرم الحرام لذا انتقلت عشرات المواكب الحسينية لدعم المتظاهرين".وأشار الى ان "ادخال الماشية والابل لم يكن فعلا مقصودا او يحمل رسائل سياسية بل فعل عفوي حاول الكثيرين من خلاله التعبير عن كرمهم وعطائهم في دعم تظاهرات تطالب بالحقوق والاصلاح لكل شرائح المجتمع العراقي".وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً عديدة لمواشي داخل المنطقة الخضراء وتحديدا عند بوابة مجلس النواب، الأمر الذي تسبب في اثارة السخرية والاستهجان من قبل بعض المتابعين، في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه لا يمثل اي حالة تستوجب توجيه الانتقاد على هذه المشاهد.

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