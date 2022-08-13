(بغداد اليوم) تبحث مع مفوضية كردستان ملف التحضيرات لانتخابات الإقليم: جملة معرقلات

2022/08/13 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أكدت المفوضية العليا للإنتخابات والإستفتاء في إقليم كردستان، اليوم السبت، عدم قدرتها على إدارة العملية الإنتخابية حتى مع إتفاق الجهات السياسية في الإقليم على إعادة تفعيل المفوضية.

وقال متحدث المفوضية شيروان زرار لـ(بغداد اليوم) إن "المفوضية أخبرت الجهات السياسية حاجتها إلى ٦ أشهر من التحضيرات بعد تعديل قانون الانتخابات وليس قبله، لإدارة العملية الانتخابية".

وأضاف زرار أنه "من الممكن أن تحدد الأطراف السياسية موعد الإنتخابات، لكن تعديل قانونها يحتاج إلى شهرين من الزمن، ومن الخطأ إحتساب هذه المدة على الـ ٦ أشهر التي تحتاجها المفوضية".

وبين، "نحتاج فعلاً إلى ٦ أشهر بعد تعديل قانون الإنتخابات وأن المفوضية لن تتمكن من إدارة العملية الانتخابية من دون تعديل قانون الإنتخابات، حتى لو إتفقت الجهات السياسية على إعادة تفعيل المفوضية".

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